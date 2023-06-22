Kırklareli'nde depremzedelere yardım gönderen üreticiler ile firma sahiplerine teşekkür belgesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım gönderen, destek olan üreticiler ve firma sahiplerine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kurum müdürleri, üretici ve firma sahipleri katıldı.

Güler törende, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle tüm Türkiye'nin büyük bir travma yaşadığını belirtti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden yaralılara şifa dileyen Güler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal felaketinin yaşandığını söyledi.

Kırklarelili üretici ve işletme sahiplerinin desteği ile depremin ilk anından itibaren bölgeye yardımları ulaştırdıklarını ifade eden Güler, "Şu an itibarıyla 400 tır gönderdik deprem bölgesindeki tüm illere. Yaklaşık 1700'e yakın personelimiz deprem bölgesine gitti. Ciddi anlamda gönüllülerimizin deprem bölgesine gitme talepleri oldu ve onları da Valilik onayımız ile bölgeye gönderdik. 200'e yakın iş makinesi, yaklaşık 10 bin çadır, içerisinde barınma, mutfak, banyo ve tuvalet olan konteynırlar gönderdik."

Güler, depremzedelere destek olan firma ve üreticilere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da tüm üretici ve firma sahiplerinin depremin yaralarını sarmak için el birliği ile destek verdiklerini belirtti.

Bölgeye ilk olarak gıda desteği sağladıklarını anlayan Aksoy, "Sizlerin de büyük desteği ile 1 milyon 283 bin 500 lira nakdi, 25 bin lira ayni yardım yapıldı." dedi.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek olan üretici ve firma sahiplerine teşekkür belgeleri verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.