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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da moda ve giyim pazarı açılacak.

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren moda ve giyim pazarının her hafta açılacağını belirtti.

Kapalı pazaryeri ve semt merkezinde kurulacak moda ve giyim pazarında tekstil, kozmetik, çanta, takı, hediyelik eşya, saat, gözlük gibi ürünlerin yer alacağını ifade eden Koç, pazarda 205 esnafın tezgah açılacağını söyledi.

Yerli ve yabancı çok sayıda turisti beklediklerini dile getiren Koç, "Pazara çevre il ve ilçeler başta olmak üzere diğer ülkelerden çok sayıda yerli ve yabancı vatandaşımızın gelmesini bekliyoruz. Gelen turistler ekonomiye katkı sağlayacak. Talep konusunda umudumuz var. Herkesi 24 Haziran Cumartesi günü pazarımızı gezmeye, alışveriş yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Fırınlar bayramın üçüncü günü açılacak

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, Kurban Bayramı dolayısıyla fırınlar için çalışma programı hazırladıklarını belirtti.

İlçede faaliyette bulundan fırınların bayramın ilk iki günü hizmet vermeyeceğini ifade eden Karaca, üçüncü gününden itibaren fırınların ekmek ve diğer unlu mamulleri üreteceğini söyledi.

Karaca, bayramın son günü ise tüm fırınların faaliyette olacağını bildirdi.

- Bayramlaşma programı

Lüleburgaz'da protokol üyelerinin kurban bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı ikinci günü yapılacak.

Lüleburgaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bayramlaşma programının Lüleburgaz Belediyesi önünde gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayrıca, program kapsamında protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretlerinde bulunacak.

- Kuyumcular bayramda kapalı olacak

Lüleburgaz Kuyumcular Derneği Başkanı Şerif Arda, kuyumcuların kurban bayramı boyunca kapalı olacağını belirtti.

Arda, yaptığı yazılı açıklamada, kuyumcuların arefe günü açık olduğunu, bayram tatilinin ardından mesaiye 3 Temmuz'da başlayacaklarını aktardı.

Vatandaşlara alışverişlerini bayram öncesinde yapmalarını öneren Arda, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kuyumcular olarak 28 Haziran 2 Temmuz tarihlerinde kapalı olacağız. Yatırım yapmak isteyen, düğünlere hediye götürecek olan yada bayramda düğün yaparak gelin takısı almak isteyen vatandaşlarımızın alışverişlerini bir an önce tamamlamalarını öneriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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