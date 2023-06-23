Kırklareli'ne güneş enerji santrali kurulacak

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde köylere içme suyu sağlayan tesislerin elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanacak.



Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı yazılı açıklamada Karakoç köyünde yaklaşık 100 dönüm alana güneş enerji santrali kurulacağını bildirdi.

Santralin için ihale sürecini tamamlandığını ifade eden Ekici, santralle köylerin içme suyu enerji giderlerinin önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

Projenin 50 milyonluk bütçe ile gerçekleştirileceğini belirten Ekici, santral kurulum çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Çalışmalar tamamlandığında 179 köye içme suyu sağlayan tesislerin elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanacak.





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