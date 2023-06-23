Demir yollarında neden taşlar olur?

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde makine, ekipman desteği başvuru sonuçları açıklandı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve ekipman desteği başvuru sonuçları açıklandığı bildirildi.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların yatırımcıların listesinin askıya çıktığı aktarılan açıklamada, listede isimleri bulunan yatırımcıların istenen evraklar ile birlikte 3-7 Temmuz tarihlerinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları belirtildi.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar'da yol yapım çalışması devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde yol yapım, kaldırım düzenleme, yağmur suyu kanalı ve bordür çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade eden Talay, ilçedeki tüm çalışmaları kasım ayında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Modern bir şehir oluşturmak için gece gündüz mesai harcadıklarını dile getiren Talay, "Bu dönem tüm enerjimizi altyapı çalışmalarımız sonucu tahrip olan yollarımıza harcıyoruz. Kasım ayı sonuna kadar ilçemizin üst yapı çalışmalarını tamamlayıp Pınarhisarımızı daha konforlu, daha modern bir üst yapı ile inşallah kavuşturacağız." diye konuştu.

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