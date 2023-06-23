Trakya'dan mayıs ayında 337,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da mayıs ayında 337,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da ihracat ve ithalat rakamlarıyla ön plana çıkan il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da ihracat bu yıl mayıs ayında, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 282,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 10,6 artarak 294,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kırklareli'nde ihracat bu yıl mayısta, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 53,2 artarak 46 milyon dolara ulaştı. İthalat da yüzde 30,4 artış göstererek 17,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ise mayısta, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 55,6 artarak 8,6 milyon dolara ulaştı. İthalat da yüzde 456,5 artış yaşanırken 31,3 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre de sektörel bazda Tekirdağ en çok ihracatı 33 milyon 617 bin dolar ile demir ve demir dışı metallerde yaptı. Kırklareli'nden 8 milyon 596 bin dolar, Edirne'den de 2 milyon 596 bin dolar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yapıldı.

Trakya'da mayıs ayında toplam 343,1 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.