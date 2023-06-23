Kırklareli'nde asfalt sezonu başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende, İl Özel İdaresinin odağında insan olduğunu söyledi.

Köylerdeki insanların yaşam kalitelerini arttırmak için çalıştıklarını anlatan Ekici, İl Özel İdaresi personelinin bu nedenle canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Ekici, 179 köyün içme suyu elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla güneş enerjisi santrali kurulduğunu ifade ederek, "Bizim 266 milyon bütçemiz var. Bu bütçemiz çok bereketlidir. Emin olun ön görmediğimiz işleri başarırız bununla. 179 köye olağan üstü hizmetler götürürüz." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da İl Özel İdaresi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Törende İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile Yol-iş Sendikası Başkanı Güvenç Aygün konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafında dua okundu.

Ardından Ekici ve beraberindekiler Dereköy köyündeki yolda sürdürülen asfalt yapım çalışmalarını inceledi.

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