Kıbrıs gazisi, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kıbrıs gazisi Nihat Bodur, memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Evciler köyündeki evinde vefat eden 70 yaşındaki Bodur için köy camisinde tören düzenlendi.

Bodur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.

Törene, Bodur'un ailesinin yanı sıra Vali Birol Ekici ile vatandaşlar katıldı.



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