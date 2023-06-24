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KIRKLARELİ (AA) - Vali Birol Ekici, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Göç'ten bilgi aldı.

Kızılayın dünyanın her yerinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Ekici, kızılayın çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

- Endüstri bölgesi toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Endüstri Bölgesi Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ilgili kurum müdürleri tarafından sunum yapıldı.

Ekici, endüstri bölgelerinin gelişmiş birçok ülkenin kalkınmasının önünü açan açtığını söyledi.





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