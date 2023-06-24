Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS sınavında 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti.

Vali Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 3 öğrencinin 500 tam puan aldığını bildirdi.

Sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katıldığını ifade eden Ekici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Betül Çolak, Ceylin Nisa Ercan ve Defne Kumaş'ı gönülden tebrik ediyor, bu başarıların anahtarı olan öğretmenlerimize, velilerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Kırklareliler olarak hepimizi gururlandırmıştır. İlimizi eğitimde zirveye taşıma hedefimizi perçinlemiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.