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KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesince ilçe mezarlığında bayram temizliği yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı öncesi temizlik ile bakım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Bayramlarda kabir ziyaretlerinin yoğun olduğunu ifade eden Özalp, temizlik sonrasında vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebileceğini belirtti.

Özalp, düzenli olarak mezarlıkların bakım temizlik ve onarım çalışmalarını yapıldığını kaydetti.

- "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Pınarhisar Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.

Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay ile belediye başkan yardımcıları yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

Talay, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoş Geldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.

Talay, herkese mutlu bir ömür dileğinde bulundu.

- Satranç turnuvası yapılacak

Pınarhisar Belediyesince satranç turnuvası yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, strateji dolu bir mücadeleye ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Yeteneklerini sergileyerek, rekabet edecek vatandaşları turnuvaya davet eden Talay, turnuvanın 15 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Turnuvanın Ali Özer Parkı'nda saat 10.00 da başlayacağını aktaran Talay, "Kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız Pınarhisar Belediyesi Z-kütüphanemize kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Birinciye 2 bin, ikinciye 1000, üçüncüye ise 500 lira ödül verilecek. Satranç sadece bir oyun değildir. Aynı zamanda strateji, zeka ve konsantrasyon gerektiren bir sanattır."

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