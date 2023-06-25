Vize'de tarla günü etkinliği yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Vize ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Akpınar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, yulaf çeşitleri olan Kahraman, Elmas, Kınalı ve Küçükyayla hasat edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, törende yaptığı konuşmada, yulaf çeşitlerinin verim ve adaptasyon kabiliyetlerini ölçmek amacıyla demonstrasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Demonstrasyon süresince yapılan gözlemlerde yulaf çeşitlerinin soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğunun tespit edildiğini aktaran Aksoy, "Yerli ve milli tohumlarımızın önemi her geçen gün daha da artıyor. Kadimden gelen bilgilerimizi bu topraklarla buluşturduğumuzda, verimlerin ne kadar arttığını bu tarla gününde tekrar görmekteyiz. Bu veriler ışığında, üreticilerimiz ürünlerinin verimliliğini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yulaf Birim Başkanı Turhan Kahraman, Vize Tarım ve Orman Müdürümüz Zeynep Şeyda Gürsu ile çiftçiler katıldı.

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