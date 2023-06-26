Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi

Bankalar bugün ve yarın açık mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti.

Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Atatürk Toplantı Salonu'nda tam puan alan Betül Çolak, Ceylin Nisa Ercan ve Defne Kumaş ile bir süre sohbet etti.

Kentte tam puan alan 3 öğrencinin bulunduğunu hatırlatan Ekici, "Bu Kırklareli'nin eğitimde geldiği aşamayı gösteriyor." dedi.

Sınavda kentin Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı elde ettiğini vurgulayan Ekici, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu başarıyı daha ileriye götürmek için çalışacaklarını anlatan Ekici, "Başarılı olan öğrencilerden ilk isteğim şu olacaktır, lütfen bundan sonraki lise eğitim hayatınıza şehrimizde devam edin. Lisede de aynı başarıyı yakalayarak şehrimizi daha ileriye götürmekle ilgili hedeflerimiz üzerinde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekici, gelecek yıl LGS'de tam puan yapan öğrenci sayısının artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Sarıçam da kentin adının eğitim ile tanınacağını bildirdi.

Öğrencilerden Defne Kumaş ise sınava disiplinli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kumaş, zorlu bir sürecin ardından ailesini, öğretmenlerini ve sevenlerini gururlandırdığını dile getirerek, bundan sonra da azimli ve disiplinli bir şekilde eğitimine devam edeceğini anlattı.

Konuşmaların ardından Ekici ve Sarıçam öğrencilere hediye verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.