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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazlı milli masa tenisçi Elifnaz Dinçer, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Dinçer, 28 Haziran-2 Temmuz arasında Yunanistan'ın Orestiada şehrinde düzenlenecek Yıldız Genç Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'na katılacak.

11 ülkeden sporcuların katılacağı şampiyonada takım, ferdi, çift bayan ve karma çift kategorilerinde mücadele edecek olan Dinçer'in hedefi şampiyonluk.

- Kapadokya gezisi düzenlendi

Evrensekiz Belediyesi tarafından Kapadokya gezisi düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaptığı yazılı açıklamada, 22-25 Haziran arasında düzenlenen geziye belde sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

Nalbant, Belde sakinlerinden gelen talebe göre geziler

düzenleyeceklerini ifade etti.

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