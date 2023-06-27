KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevinci, mutluluğu ve heyecanı yaşandığını bildirdi.

Bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

" Onun için gelin, bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Çünkü bayramlar bunun için vardır. Bizler ulus olarak birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız sorun, başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Güçlü ve büyük Türkiye için, güçlü bir ekonomi için, üretim ve istihdamımızı arttırabilmemiz için bir olmak, birlikte hareket etmek zorundayız."





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