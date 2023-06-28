Trakya'daki hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da kurulan hayvan pazarlarında bayram hareketliliği devam ediyor.

Kırklareli'nde, bayram namazının ardından Pınar Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen vatandaşlar kurbanlıklarını seçiyor.

Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesecekleri alana götürmek üzere araçlarına yüklerken, bazıları ise hayvanları belediye mezbahasında kestiriyor.

Hayvan yetiştiricisi Gökhan Şen, AA muhabirine, pazara getirdiği 30 kurbanlığın 26'sını sattığını söyledi.

Bugün de kalan kurbanlıkları satacağını düşündüğünü ifade eden Şen, bu yıl satışların güzel olduğunu dile getirdi.

Kurbanlığını kestirmek üzerine mezbahaya gelen Kemal Ünver de bu yıl da kurban kestirebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kurban kestirmek için sabah erkenden geldiğini belirten Ünver, "Allah'ın rızasını yerine getirmeye çalışıyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. Allah herkesin kurbanlarını kabul etsin, herkese kurban kesebilmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da hem hayvan pazarları hem kesim alanlarında hareketlilik yaşanıyor.

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