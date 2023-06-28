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Kırklarelili kadın arıcının zorlu "bal ve oğul toplama" mesaisi

AA

Kırklarelili kadın arıcının zorlu "bal ve oğul toplama" mesaisi

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Deveçatığı köyünde devlet desteği ile arıcılığa başlayan 41 yaşındaki Filiz Tuna bir yandan bal diğer yandan da "oğul alma" mesaisini sürdürüyor.

Yaklaşık 20 yıl önce evlenen Filiz Tuna, uzun yıllar eşiyle çiftçilik yaptı.

Tuna, 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne arıcılık yapabilmek için başvuruda bulundu, 40 kovan destek aldı. Tuna kovan sayısını 4 yılda iki katına çıkardı.

Bugünlerde mesaisi normal günlere göre artan Tuna, bir yandan arıların bal verimlerini kontrol ediyor diğer yandan da farklı alanlarda koloniler oluşturan arıları topluyor.

Kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine kimi zaman çuval içine toplayan Tuna, daha sonra kovana bırakıyor.

Kraliçe arıyla birlikte kovana giren arıları diğerlerinin arasına katan Tuna, böylece arı sayısını artırarak gelecek sezona hazırlık yapıyor.

Tuna'ya zaman zaman kayınvalidesi 68 yaşındaki Hidayet Tuna da yardım ediyor.

- "Oğul yakalamak zor oluyor"

Filiz Tuna, AA muhabirine, dedesinden özendiği arıcılığa eşi ve kayınvalidesinin desteğiyle başladığını söyledi.

Bugünlerde arıların oğul verdiğini belirten Tuna, "Oğul yakalamak zor oluyor, kolay değil. Oğul veren arının önce sesini dinliyoruz sonra melisa otumuz var, bir de oğul çeken kokumuzu peteğe sürdüğümüz zaman oğul direkt bize geliyor zaten. Böylelikle tutuyoruz." dedi.

Oğul veren koloniyi gördüklerinde telaş yaşadıklarını anlatan Tuna, "Oğul gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz. Hemen bir panik, maskeler falan üzerimize, bazen maske bile giyemiyoruz. Hemen yakalayalım başka bir yere kaçmasın, uzak dallara sarılmasın diye. Oğul diğer arıya göre biraz sakin oluyor ama yine de biz tedbirimizi elden bırakmıyoruz." diye konuştu.




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