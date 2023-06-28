Trakya'da kurban kesim alanları denetlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kurban kesim alanları denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri kentteki 12 kesim yerinde denetim yaptı.

Ekipler ilk olarak kurbanlıkların küpe ve sağlık durumlarını kontrol etti.

Ardından hijyen kontrolü yapan ekipler, kurban kesim işlemlerini takip etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine kentteki tüm kurban kesim alanlarının denetlendiğini söyledi.

Denetimlerin devam edeceğini anlatan Aksoy, vatandaşların belirlenen tesislerde kurbanlıklarını kestirmelerini istedi.

Tekirdağ’da da kurban kesim alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.

Kesim yerlerinde hijyen kurallarını inceleyen ekipler, kesim izni alanların belgelerini kontrol etti.

Edirne’de de denetimler gerçekleştirildi.

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