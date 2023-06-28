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Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

AA

Trakya'da 204 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 204 kişi hastanelere başvurdu.

Edirne ve ilçelerinde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelen İbrahim Arda, AA muhabirine, Kemalköy'de kurbanını keserken yaralandığını söyledi.

Elindeki satırın sağ ayağının üzerine düştüğünü belirten Arda, "Kurban kesenler çok dikkat etsin. Yorgunluk arttıkça eline hakim olamıyorsun ve böyle kazalar kaçınılmaz oluyor. Ayağıma dikiş atıldı tedavimi oldum." dedi.

Kurban keserken ya da kurban eti doğrarken yaralanan Edirne'de 15, Kırklareli'nde 12, Tekirdağ'da 177 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralananların tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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