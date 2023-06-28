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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

AA

Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Burcu Bölükbaşı Yeğin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Ekici, bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, "En kötü günümüz böyle olsun. Bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Bayramlaşma töreninin ardından Ekici ve beraberindekiler hastane, huzurevi ile şehitliği ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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