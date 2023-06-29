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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde deprem bölgesi için başlatılan kurban bağışı kampanyasında 13 büyükbaş, 112 küçükbaş hayvan bağışı alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesi için başlatılan kurban bağışı kampanyasının sona erdiği bildirildi.

Kurbanlıklar, bağışçılardan toplanarak et entegre tesisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde kesildi.

Kavurma haline dönüştürülecek olan kurbanlıklar, deprem bölgesine ulaştırılacak.

-Rektör Şengörür'ün bayram mesajı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şengörür, mesajında bayramların sevgi, saygı, hoşgörü atmosferinin yoğun yaşandığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, iyiliklerin harmanlandığı, yüreklerin bütünleştiği özel günler olduğunu belirtti.

Bu özel günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Milli ve dini değerlerin, göreneklerin en yoğun şekilde yaşandığı bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları artmakta. Bu coşkunun her daim yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

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