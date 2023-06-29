Kırklareli'nde kayalıklardan düşen kişi öldü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgi göre, Toptepe mevkisinde bir kişinin kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ahmet A'nın (58) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ahmet A'nın cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeden alınarak limana getirildi.

Ceset daha sonra Vize Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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