Trakya'daki kasaplarda et işleme mesaisi başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kurban kesimlerinin ardından kasaplarda yoğunluk arttı.

Kurban Bayramı'nın ilk günündeki kurban kesim telaşının ardından vatandaşlar kurban etinin bir kısmını kıyma çektirmek ya da parçalatmak için kasaplara geldi.

Kırklareli'nde kasaplık yapan Can Benli, AA muhabirine, sabahın erken saatinden itibaren ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Yoğunluğun bayram sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade eden Benli, vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Benli, kıymanın kilogramını 10 liradan çektiklerini, bir kilogram etin işlenmesini ise 15 liradan yaptıklarını anlattı.

Vatandaşlardan Necip Çiçek ise kurban etinin bir kısmını kıyma çektirmek için kasaba geldiğini söyledi.

Kasaplarda yoğun bir kalabalık olduğunu bildiren Çiçek, yaklaşık 20 dakika beklemek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da kasaplarda yoğunluk devam ediyor.



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