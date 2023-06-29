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"Kırklareli'nin efesi" özentiyle başladığı giyim tarzından vazgeçmiyor

AA

"Kırklareli'nin efesi" özentiyle başladığı giyim tarzından vazgeçmiyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Yündoğan köyünden 84 yaşındaki Nihat Birgün, Sökeli asker arkadaşını ziyaretinde özendiği Yörük kıyafetlerini üzerinden çıkarmıyor.

Babası ve ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle 8 yaşından 17 yaşına kadar köyünde çobanlık yapan Birgün, askerliğini Ankara Etimesgut ardından da Kars Sarıkamış'ta yerine getirdi.

İstanbul'da birkaç yıl gece bekçiliğinin ardından Birgün, Almanya'ya işçi olarak gittiği 25 yaşında gurbette 7 yıl çalışması sonrası köyüne dönerek hayvancılığa devam etti.

Birgün, yaklaşık 20 yıl önce askerde tanıştığı Sökeli arkadaşını ziyaret için Aydın'a gitti.

Yörük kültürünün yoğun yaşandığı ilçede Yörüklerin kıyafetini beğenen Birgün, memleketine Söke'den iki körüklü çizme, poşu, Yörük şalvarı satın alarak döndü.

O günden bu yana kravat ve fötrünü takmadan, körüklü çizme giymeden, omzuna poşusunu atmadan dışarı çıkmıyor.

At figürlü bastonu, elindeki tesbihi ve Yörük kıyafetiyle "Kırklareli efesi" olarak anılan Birgün, farklı duruşuyla köyün en renkli ismi olarak tanımlanıyor.

- "Bu çizmeler gıcırdar bastıkça"

Birgün, AA muhabirine gezmeyi, eş dost, akraba ziyaretlerini sevdiğini anlattı.

Giyim kuşamının 20 yıl öncesine dayanan bir ziyareti sonrası doğduğunu aktaran Birgün, "Asker arkadaşlarım vardı Aydın'da onları ziyarete gidince oradan bir özentim oldu. Bir çift çizme yaptırdım Aydın Söke'de. İkinci çizmeyi de Aydın merkezde yaptırdım. Bu çizmeler gıcırdar bastıkça. Giyimlerim özenti, giydiğim kıyafetleri Ege yöresinde deveciler ile efeler giyer." diye konuştu.

Kıyafetlerinin dikkati çektiğini ifade eden Birgün, Ege yöresine ait 30'a yakın kıyafetinin bulunduğunu anlattı.

- "20 yıldır bu şekilde giyiniyorum"

Köy meydanı veya kent merkezine gittiğinde bazı vatandaşların kendisi ile fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Birgün, şöyle devam etti:

"Bayramlarda özelikle çok resmimi çekerler. Ege Bölgesi'nden gelen memurlar yanıma gelip fotoğraf çektiriyorlar. 20 yıldır bu şekilde giyiniyorum. O yörenin kıyafetleri hoşuma gidiyor. Tamamen meraktan. İlk bu kıyafetleri giydiğimde 'aradığımı buldum' dedim ve sevinç yaşadım. Bende 8 fötr şapka var. Altı köşe şapka var. Severim böyle şeyleri."

Köy muhtarı Halil Maldır da Birgün'ün köye renk kattığını belirtti.

Birgün'ün her gün özenle giydiği Yörük kıyafetleriyle dolaştığını anlatan Maldır, "Köy sakinlerimiz artık Nihat amcanın renkli yaşam tarzına alıştı. Ancak köye misafir gelenler Nihat amcanın giyimine şaşırıyor, gülüyor ve fotoğraf çektiriyorlar." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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