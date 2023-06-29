Kırklareli Valisi Ekici, afetzede ailelerin bayramını kutladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede ailelerle bayramlaştı.

Ekici, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdundaki aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bayramlaşan ve bir süre sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Afetzede aileleri en iyi şekilde misafir etmek için gayret gösterdiklerini anlatan Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılmaya devam ettiğini kaydetti.

Ekici, hayırseverlerin desteği ile deprem bölgesine yardım tırlarını göndermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.





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