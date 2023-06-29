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Kırklareli Valisi Ekici, afetzede ailelerin bayramını kutladı

AA

Kırklareli Valisi Ekici, afetzede ailelerin bayramını kutladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede ailelerle bayramlaştı.

Ekici, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdundaki aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bayramlaşan ve bir süre sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Afetzede aileleri en iyi şekilde misafir etmek için gayret gösterdiklerini anlatan Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılmaya devam ettiğini kaydetti.

Ekici, hayırseverlerin desteği ile deprem bölgesine yardım tırlarını göndermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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