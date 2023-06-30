AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gün ile partililer katıldı.

Sarıçam, burada yaptığı konuşmada, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın çok önemli olduğunu söyledi.

Bayramlarda birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığını ifade eden Sarıçam, herkesin bayramını tebrik etti.

İl Başkanı Dağtaş da kesilen kurbanların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.



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