Demirköy'de "Çilek Festivali" düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde 41. Geleneksel Çilek Festivali gerçekleştirildi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçe meydanında düzenlenen programda, festivalin 1982 yılından bu yana düzenlendiğini söyledi.

Dönemin Kaymakamı Osman Dıraçoğlu'nun çilek ekimini desteklemek için başlattığı festivalin geçen yıl salgın nedeniyle ertelendiğini anımsatan Gün, Demirköy'ü tanıtmak ve daha fazla turist çekmek amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından festivalde, şarkıcı Tuğçe Kandemir ve Cüneyt Şentürk konser verdi.

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