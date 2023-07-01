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Kırklareli'nde husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA

Kırklareli'nde husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde silahla ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde motosiklet ile seyir halindeki iki şüpheli, aralarında husumet olduğu ileri sürülen A.L'ye silahla ateş etti.

Yaralanan A.L, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin H.Y ve Y.B.G, olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, Y.B.G, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, H.Y ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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