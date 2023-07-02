Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yabancı uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.T. ve O.G, gözaltına alındı.



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