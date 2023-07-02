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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ekici, hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, ardından hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

- Vektörle mücadelede çalışmaları

Kırklareli'nde vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Ekipler, çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürüyor.

- Refüj düzenleme çalışması

Kırklareli'nde refüj düzenleme çalışması devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ordinaryus Prof. Mazhar Osman Usman ile Waldorf caddelerinde refüj düzenleme çalışması yürütüyor.

Ekipler refüjde bordür dizimi ve peyzaj çalışmasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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