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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada araç filolarına iki kamyonet kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile hizmet ağındaki 179 köye daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını bildiren Kuşoğlu, kamyonetlerin arazi koşullarına uygun 4x4 olduğunu kaydetti.

Kuşoğlu, araçların Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karakaş Mahallesi'ne 7 Temmuz Cumartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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