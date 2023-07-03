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Pehlivanların gönlünde Kırkpınar'ın yeri bir başka

AA

Pehlivanların gönlünde Kırkpınar'ın yeri bir başka

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu, Recep Kara ve Mehmet Yeşilyeşil, Kırkpınar'ı "güreşin olimpiyatı" olarak değerlendirdi.

Tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, AA muhabirine 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar öncesi düzenlenen birçok organizasyona katılarak rakiplerini denemek ve kürsüde yer almak için mücadele ettiğini anlatan Balaban, "Birçok organizasyonda önemli başarılar elde ettik. Rakiplerime önemli üstünlük sağladım. Bu şekilde de Kırkpınar'a hazırlıklarımız devam ediyor. Antrenmanlarımız ekip arkadaşlarımızla sürüyor." dedi.

Kırkpınar'ın ayrı bir manevi değerinin olduğunu vurgulayan Balaban, her güreşçinin hayalinin Kırkpınar'da kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.


- "Hedef altın kemer"

Bu yılda Kırkpınar'da hedefinin altın kemeri kuşanmak olduğunu anlatan Balaban, şöyle devam etti:

"Kırkpınar tabii ki yağlı güreşin olimpiyatı. Türkiye başpehlivanının belirlendiği yer, isminin marka olduğu yer. Alt kategorilerden bir üst kategoriye geçmek için basamağın olduğu yer. Dolayısıyla orayı önemli kılıyor. Hepimiz için önemli. Her güreşçinin hayali Edirne Kırkpınar'da kürsüye çıkmaktır. Alt boylardan itibaren ve başpehlivan olmak ve altın kemer kuşanmaktır.

Benimde hep hayalim yıllardan beri altın kemeri kuşanıp Kırkpınar'da şampiyon olmak. Bu mutluluğu bu duyguyu da iki kez yaşadım. Bu yılda tekrar hedefimiz, parolamız Allah nasip ederse tekrar şampiyon olup sevenlerimize bu gururu, bu mutluluğu yaşatmak. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalara devam ediyoruz."


- "Kırkpınar bizim olimpiyatımız"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu da Kırkpınar'ın olimpiyat niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

Kırkpınar'ın tarihinin çok eskilere dayandığına dikkat çeken Okulu, Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmenin ayrı bir önemi olduğunu kaydetti. Okulu, "Kırkpınar bizim olimpiyatımız. Kırkpınar bizim için çok şey anlam ifade ediyor." dedi.

Kırkpınar'dan önce düzenlenen organizasyonlara katılarak son provaları yaptıklarını belirten, Okulu, "Çok iyi hazırlandım bu yıl. Allah bir sakatlık vermediği sürece elimden geleni yapıp bu yıl Kırkpınar'da altın kemere adayım." ifadelerini kullandı.


- "Kırkpınar er meydanı kendimizi bulduğumuz yer"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2009 ve 2010 başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil de Kırkpınar'a güzel bir şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Kırkpınar'da güreşmek için heyecanlı olduğunu anlatan Yeşilyeşil, son hazırlıkları yaptığını kaydetti.

Kırkpınar'ın ayrı bir atmosfere sahip olduğunu bildiren Yeşilyeşil, "Kırkpınar er meydanı kendimizi bulduğumuz yer." dedi.


- "Kırkpınar çok önemli"

Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Recep Kara ise Kırkpınar'ın her güreşçi için önemli olduğunu söyledi.

Kırkpınar Er Meydanı'nın yiğitliğin, mertliğin, tevazuun, alçak gönüllülüğün, cesaretin, gücün, kuvvetin hepsinin bir arada yaşatıldığı bir meydan olduğunu vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"O yüzden Türklerde güreş gazaya hazırlık için yapılırdı. Geçmişte bu şekildeydi. Bizde geçmişteki ustalarımız, büyüklerimiz ve önderlerimizin yolunda gidiyoruz. Sadece güreş er meydanına çıkıp güreşmek değil. Bunun maneviyatı da var.

Çekmiş olduğun peşrevden giymiş olduğun kispetten, yapmış olduğun güreşten bunlarının hepsinin bir manası var. Kırkpınar çok önemli. Bizi biz yapan geleneklerdir, kültürdür, kültür mirasıdır. Bugünkü temsilcileri de biziz."


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