Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki ayrı bölgede Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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