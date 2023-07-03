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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacı Zekeriya Mahallesi Tabyalar mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.





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