Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KIRKLARELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nde kamu hastanelerinde 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kamu hastaneleri acil servislerine 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde 19 bin 220 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

Açıklamada, özverili çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

- "Kırk Kalem Öğrenci Dergisi" yayımlandı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Kırk Kalem Öğrenci Dergisi yayımlandı.

KLÜ'den yapılan açıklamada, derginin deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına ithaf edildiği belirtildi.









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