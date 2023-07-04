KIRKLARELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nde kamu hastanelerinde 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kamu hastaneleri acil servislerine 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde 19 bin 220 kişinin müracaat ettiği bildirildi.
Açıklamada, özverili çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
- "Kırk Kalem Öğrenci Dergisi" yayımlandı
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Kırk Kalem Öğrenci Dergisi yayımlandı.
KLÜ'den yapılan açıklamada, derginin deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına ithaf edildiği belirtildi.