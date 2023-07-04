Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

- Kaymakam Büyükkılıç'dan ziyaretler

Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin isteklerini dinledi.

Şehit aileleri ve gazileri her fırsatta ziyaret ettiklerini belirten Büyükkılıç, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile kazanıldığını kaydetti.

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