Lüleburgaz'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Özerler Mahallesi Şirin Sokak'ta kendisinden haber alınamayan Oğuz Yavuz'a (55) ait apartman dairesinden koku geldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin balkonundan eve giren polis, Yavuz'u hareketsiz halde buldu.

112 Acil Sağlık görevlileri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavuz'un cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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