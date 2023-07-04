Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki yağmur kanalları, fosseptik çukurları, dere yatakları ile durgun suları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla haşere ve sinek popülasyonunda artış yaşandığını belirtti.

Ekiplerin muhtelif alanlarda mücadelesine başladığını aktaran Gerenli, yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Temmuz Perşembe günü Kızılcıkdere köyüne, 7 Temmuz Cuma günü ise Kapaklı köyü ile Karakaş Mahallesi'ne bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Kızılcıkdere ve Kapaklı köylerinde 09.00-13.00, Karakaş Mahallesi'nde de 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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