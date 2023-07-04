Kırklareli'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" konferansı düzenlendi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

KIRKLARELİ (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bize emanet edilen bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı, bu milleti ve değerlerimizi birilerine peşkeş çekmeyeceğiz, çektirmeyeceğiz" dedi.

Turunç, Kırklareli Valiliğince, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" konferansında, hain FETÖ kalkışmasında, darbecilerin silah kullanacağının ve acımasızca bu ülkeyi seven insanlara kurşun sıkacaklarının farkında oldukları halde sokaklara çıktıklarını söyledi.

15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 17 kişinin acımasızca şehit edildiğini anımsatan Turunç, o gün ellerini açıp "Allah'ım bana şahadet nasip et" diye dua ettiğini belirtti.

Hainlerin emellerinden vazgeçmediğini düşündüğünün altını çizen Turunç, şöyle konuştu:

"Bu darbeciler niyetlerinden vazgeçtiler mi? Bu darbeci anlayış 'acaba biz yanlış yaptık, milletimize ihanet yaptık, devletimize ihanet ettik, dolayısıyla insanlığa ihanet ettik, vazgeçtik bundan sonra bizde insanca bu ülkede, bu ülkede dünyaya gelmiş insanlar ile kardeş kardeşe yaşayacağız, bu işten vazgeçtik' diye düşünüyorlar mı? Eminim ki düşünmüyorlardır.

Siz tanımadığınız insanlara neden kurşun sıkıyorsunuz, kim adına kurşun sıkıyorsunuz? Kendi adlarına da değil. Yazık günah. Biz ne kadar dikkatli olursak, devletimize, milletimizin değerlerine sahip çıkarsak bu darbecilerin sayısı azalacak. Bitecek mi? Bitmeyecek. Kötü insanlar kıyamete kadar olacak."

Turunç, Türk milletinin, bayrağını özgürlük sembolü olarak gördüğüne işaret etti. Türk milletinin, bayrağı için canını verebileceğini dile getiren Turunç, "Bize emanet edilen bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı, bu milleti ve değerlerimizi birilerine peşkeş çekmeyeceğiz, çektirmeyeceğiz." dedi.

15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ise 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında şehit düşenlerin, kalbinin vatan sevdasıyla atan insanlar olduğunu ve onların sokaklarda vatanına, devletine ve milletine sahip çıktığını kaydetti.

Arslantürk, konuşmasını kardeşinin hayatından kesitler vererek sürdürdü.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de bir süre birlikte görev yaptığı şehit Varank'ın çok değerli ve bilgili bir insan olduğunu aktararak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Kırklareli Valiliği bahçesinde "15 Temmuz Anıtı" yakınına şehitler anısına gül fidanı dikildi.

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