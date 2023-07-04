Trakya'da yaz dönemi spor okulları başladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının çocuk ve gençlerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri amacıyla başlattığı spor okullarında yaz dönemi başladı.

Spor okullarına Edirne'de 23 branşta 250 öğrenci, Kırklareli'nde 21 branşta 1100 sporcu, Tekirdağ da ise 24 branşta 10 bin sporcu katıldı. Spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Vali Yardımcısı Onur Bektaş, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, kurum müdürleri ile sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Babuşçu, 21 farklı branşta yaz kursu açıldığını söyledi.

Babuşçu, çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenerek geçirmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından sporular gösterilerini sundu.

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