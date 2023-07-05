Trakya'nın ihracatı ikinci çeyrekte 1,46 milyar dolara ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'nın ihracatı ikinci çeyrekte 1,46 milyar dolara ulaştı

AA

Trakya'nın ihracatı ikinci çeyrekte 1,46 milyar dolara ulaştı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 46 milyon 950 bin 81 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022 yılının ocak-haziran aylarında 951 milyon 401 bin 23 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 95 milyon 549 bin 58 dolar artış kaydedildi.

Deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan, her geçen gün sanayisi gelişerek üretim kapasitesini arttıran Tekirdağ başta olmak üzere Kırklareli ve Edirne'de de ihracatta artış oldu.

2022 yılın 6 ayında 823 milyon 960 bin 60 dolar dış satım yapılan Tekirdağ'da bu yılki ihracat rakamları aynı dönemde 906 milyon 9 bin 74 dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı her yıl belirli oranda artış gösteren Kırklareli'nden bu yılın ikinci çeyreğinde 101 milyon 247 bin 61, Edirne'nde ise 39 milyon 693 bin 46 dolar dış satıma imza atıldı.

Sektörel bazda yapılan dış satımda bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 175 milyon 386 bin 90 dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü 158 milyon 37 bin 98 dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 126 milyon 520 bin 16 dolarla elektrik ve elektronik ürünleri takip etti.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 47 milyon 752 bin 1 dolar, Edirne'de 13 milyon 605 bin 72 dolar olarak gerçekleştirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya Kırklareli'nden 9 milyon 801 bin 75 dolar, Tekirdağ'dan da 192 milyon 430 bin 16 dolarlık ihracat yapıldı.

Edirne'nde ise en çok ihracat yapılan ülke 8 milyon 158 bin 61 dolar ile Bosna-Hersek oldu.

- "İhracatın 1000 devi arasında Kırklareli'nden 4 firma yer aldı"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık AA muhabirine, Kırklareli'nin ihracat potansiyelinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

İhracat alanında her sektörde Kırklareli'nin var olma mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Ilık, inşaat sanayiden, makineye, kimyevi maddelerden otomotive kadar birçok sektörde ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kenttin en büyük geçim kaynakları arasında yer alan tarım dolayısıyla en çok ihracatın hububat sektöründe gerçekleştirildiğini anımsatan Ilık, "Diğer sektörlerimizde de ciddi manada ihracat potansiyelimiz artmış durumda. Ülkemize ve ilimize döviz kazandırmak adına her alanda var olma mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kırklareli'nin gelişen sanayisi ile son dönemlerde yıllık ihracatını yaklaşık 180 milyon dolara kadar arttırdığını dile getiren Ilık, şöyle devam etti:

"Kentimizden her geçen yıl daha fazla ihracat gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemiye rağmen ihracatımız da önemli ölçüde değişiklik olmadı. Kırklareli'nde üretilen bir ürünün dünya pazarına sunulması bizlere onur ve gurur veriyor. 2020 yılından bu yana bakacak olursak her yıl ihracatımız yükselme trendini sürdürüyor. 2020 yılında 108 milyon 110 bin dolar, 2021 yılında 126 milyon 958 bin dolar, 2022 yılında 172 milyon 2 dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu yılın ise ilk 5 ayında 84 milyon 747 bin 39 dolarlık ihracat yapılırken, yılın ikinci çeyreğinde bu rakam 101 milyon 247 bin 61 dolara yükseldi. İhracatın 1000 devi arasında Kırklareli'nden 4 firma yer aldı. Kentimizde faaliyet gösteren firmaların Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin en çok ihracat gerçekleştiren 1000 firma arasında yerini alması bizleri ayrıca gururlandırıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başpehlivanlar rakiplerini yenmek için türlü türlü güreş tekniğini deniyor
YEREL HABERLER Başpehlivanlar rakiplerini yenmek için türlü türlü ...
Kırklareli'nde bayram tatilinde 83 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bayram tatilinde 83 şüpheli hakkında ...
Trakya'da yaz dönemi spor okulları başladı
YEREL HABERLER Trakya'da yaz dönemi spor okulları başladı
Kırklareli'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" ...
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da haber alınamayan kişi evinde ölü ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 113. kez kurulacak
YEREL HABERLER Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 113. kez ...
Lüleburgaz'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da buğday tarlasında çıkan yangın ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Trakya'da yaz Kur'an kursları başladı
YEREL HABERLER Trakya'da yaz Kur'an kursları başladı
Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
Pehlivanların gönlünde Kırkpınar'ın yeri bir başka
YEREL HABERLER Pehlivanların gönlünde Kırkpınar'ın yeri bir başka
Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.