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Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı olduğu belirtildi.

Özellikle orman alanı ve yakınlarında ateş yakılmaması gerektiği bildirilen açıklamada, vatandaşların duyarlı olması istendi.

- İl Sağlık Müdürü Cerit'ten ziyaret

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Cerit, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Cerit, istekleri de dinledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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