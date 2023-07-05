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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması (MİDAS) Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, MİDAS Projesi kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ekici, konuşmasında, İçişleri Bakanlığı tarafından milli kaynaklarla hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diledi.

- Vali Ekici LGS'de başarılı öğrencileri tebrik etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde öğrenci, öğretmen ve okul müdürleriyle bir araya gelen Ekici, LGS'de başarı durumu hakkında brifing aldı.

Kentte 3 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Ekici, 42 öğrencinin yüzde 1'lik, 343 öğrencinin ise yüzde 10'luk dilimde yer aldığını belirtti.

Ekici, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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