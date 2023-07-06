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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:19
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 215 aracı kontrol etti.

        Kontroller araç sürücülerine yorgun ve uykusuz halde araç kullanmamaları, seyahat boyunca yolcular da dahil emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, her iki saatte bir 10 dakika mola vermeleri gibi konularda bilgi verildi.

        - Yıldız yaz kampı başvuruları başladı

        Lüleburgaz ilçesinde yıldız yaz kampı başvuruları başladı.

        Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek yaz kampı 10 Temmuz - 1 Eylül arasında Lüleburgaz Kent Ormanında gerçekleştirilecek.

        10-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ücretsiz faydalanabileceği kamp için başvuruları 17 Temmuz'a kadar sürecek.

        Başvurular, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisindeki sosyal destek hizmetleri müdürlüğüne yapılabilecek.

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