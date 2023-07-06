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        Pehlivanköy'de tarla günü etkinliği yapıldı

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        Giriş: 06.07.2023 - 15:44
        Pehlivanköy'de tarla günü etkinliği yapıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Pehlivanköy ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Kuştepe köyünde üretici Hakan Engin'e ait tarlada gerçekleştirilen etkinlikte, buğday çeşitleri "Damla", "Yüksel", "Aday" ve "Eylül" hasat edildi.

        Gerçekleştirilen hasatta "Damla" çeşidi dekarda 496 kilogram, "Yüksel" 452 kilogram, "Aday" 380 kilogram, "Eylül" çeşidinden ise 342 kilogram verim elde edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Onur Karadağ, konuşmasında yerli tohumların öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

        Bölgede araştırma enstitüleri tarafından tescil edilen çeşitler düzenlenen bu tür etkinliklerle çiftçilere tanıtıldığını ifade eden Karadağ, çiftçilerin yerli tohumlara sahip çıkmalarını istedi.

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