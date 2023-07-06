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        Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:58
        Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Karamusul köyünde Hayriye Doğrular'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

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