Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde buğday tarlası ile ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:40
        Kırklareli'nde buğday tarlası ile ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde buğday tarlası ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pancarköy'de bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm buğday ve ağaçlık alan zarar gördü.

        Yangında "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı da zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı