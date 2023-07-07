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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri denetim yaptı

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        Giriş: 07.07.2023 - 09:49
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri denetim yaptı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik ve umuma açık yerlerde denetim yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sorumluluk alanındaki denetimlerde, durumundan şüphelenilen 1291 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu ile 589 aracı kontrol etti.

        Umuma açık yerler, metruk binalar, okul çevresi ile park ve bahçeleri de kontrol eden ekipler, evrakları eksik olduğu gerekçesi ile bir araç şoförüne 4 bin 64 lira ile bir şüpheliye 617 lira cezai işlem uyguladı.

        Ayrıca denetimlerde arama kaydı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

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