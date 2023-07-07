KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde doğada bulunan sahipsiz yavru köpeklerin sağlık kontrolü yapıldı.

Kırklareli Valiliğince sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin arttırılması ve karşılaştıkları vakalara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan acil müdahale ekibi, Dereköy köyünde sahipsiz yavru köpeklerin olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, sokak hayvanları için dizayn edilmiş araçla aldıkları yavru köpekleri alarak barınağa götürdü.

Sokak köpeklerinin burada sağlık kontrolü yapıldı.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Daracık Sokak mevkisindeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, modern bir ilçe oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Doğal gaz, kanalizasyon, su ve yağmur suyu altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Talay, ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü söyledi.

Hizmet kalitesini her geçen gün arttırdıklarını anlatan Talay, ilçenin çehresini de alt yapısını da tamamen yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.