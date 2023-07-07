KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynerleri temizleniyor.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynırları özel yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarında çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek kötü kokuların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada ekipler, konteyneri tazyikli suyla yıkayıp ardından dezenfekte ediyor.

Açıklamada, çalışmaların yaz boyunca devam edeceği bildirildi.

- "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri yapılacak

Lüleburgaz Belediyesince 'Mahallede Şenlik Var' etkinlikleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal gelişim etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 'Mahallede Şenlik Var' etkinliklerin 10 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

İlk olarak Durak Mahallesi'nde Aylin Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğin belirlenen tarihlerde diğer mahallelerde de devam edeceği bildirilen açıklamada, 4-11 yaş grubundaki çocuklar için mandala, ahşap boyama, kil şekillendirme etkinlikleri yapılacağı kaydedildi.

- Sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, beldede sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlamalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların hafta sonu da devam ettiğini ifade eden Altıntaş, çalışmaların yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları ve durgun sularda yapıldığını kaydetti.