Kırklareli'nde LGS'de 500 tam puan alan Çolak'ın tercihi Bahçeşehir Koleji oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde LGS'de 500 tam puan alan Betül Çolak, eğitimine Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü Anadolu Lisesi'nde devam edecek.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Çolak, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"da tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı.

Çolak, ailesi ile birlikte gittiği Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nde okul kurucusu Gonca Dalman ve okul koordinatörü Kadri Güvenç ile görüşerek Anadolu Lisesi'ne kaydını yaptırdı.

LGS'deki başarısından dolayı kampüs yönetimi tarafından Çolak'a dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Okul Koordinatörü Kadri Güvenç AA muhabirine, Kırklareli Bahçeşehir Koleji'nin her yıl hem LGS hem de YKS'de gösterdiği başarı ile öğrencilerin tercihi olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye birincileri arasında yerini alan Çolak'ın lise tercihini Kırklareli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden yana kullanmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Güvenç, Çolak'ın YKS'de de aynı başarıyı elde edebilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Bahçeşehir Koleji'nin lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM odaklı eğitim anlayışının hayata geçirildiğini anlatan Güvenç, "Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedeflenir. STEM Center'da projelerini hayata geçiren, MASTER 6 ile hayata artı değerlerle hazırlanan, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Bahçeşehir Koleji öğrencileri farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşar." diye konuştu.